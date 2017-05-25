بهدفي اليامي.. الأخضر يستعيد آماله في المحفل العالمي

جيجو - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 13:27 pm

حقق المنتخب السعودي للشباب انتصاره الأول في كأس العالم للشباب، والمقام في كوريا الجنوبية، بعد تعثره في الجولة الأولى بالخسارة أمام السنغال، حيث انتصر الأخضر مساء اليوم الخميس على نظيره الإكوادوري بنتيجة 2/1، ضمن مباريات المجموعة الثانية.



وتقدم الأخضر في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق اللاعب عبدالرحمن اليامي في الدقيقة 7، واستطاع حارس الأخضر إبقاء حظوظهم بالفوز قائمة بعد أن تصدى لركلة جزاء للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة 45، قبل أن يعزز صاحب الهدف الأول عبدالحمن اليامي النتيجة للأخضر في الدقيقة 84، واستطاع المنتخب الإكوادوري من تقليص النتيجة في الدقيقة 88، لينهي حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2/1.



وبهذه النتيجة، قفز الأخضر إلى المركز الثاني، في انتظار مباراة متصدر المجموعة منتخب السنغال أمام منتخب أمريكا، والتي تقام عند الساعة 2:00 مساء اليوم الخميس.