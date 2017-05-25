فرنسا تكتسح فيتنام وتحجز بطاقة التأهل

تشيونان - الألمانية | Thursday, 25 May 2017 - 14:01 pm

حجز المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، والتي تقام في كوريا الجنوبية بعد الفوز على فيتنام 4/0، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة.



وحقق منتخب فرنسا فوزه الثاني على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 6 نقاط وظلت فيتنام في المركز الثالث بنقطة واحدة.



وحصل منتخب فرنسا على ضربة جزاء في بداية المباراة ولكن العارضة حرمت جان كيفين أوجوستان من التسجيل، وتقدم منتخب الديوك بهدف في الدقيقة 18 إثر ضربة ركنية نفذها أمين حريت وارتقى لها ماركوس تورام برأسه إلى داخل الشباك، وبعد أربع دقائق فقط أضاف أوجوستان الهدف الثاني مستغلاً عرضية رائعة من ماركوس تورام، وواصل أوجوستان تألقه وسجل الهدف الثاني له والثالث لفرنسا في الرمق الأخير من الشوط الأول، بعدما تبادل التمرير بمهارة مع لودوفيك بلاس، وبعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني اختتم دينيس بوها أهداف الديوك عبر تسديدة رائعة من مسافة 30 ياردة.