سيتي ويونايتد يتبرعان بمليون جنيه إسترليني لضحايا هجوم مانشستر

لندن - الألمانية | Thursday, 25 May 2017 - 15:41 pm

تعهد ناديا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لكرة القدم بالتبرع بمليون جنيه إسترليني لصندوق طوارئ مخصص لمساعدة ضحايا التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة مانشستر مساء الإثنين الماضي.

وأعلن الناديان عن التبرع إلى صندوق طوارئ تحت شعار "نحن نحب مانشستر" في أعقاب الحادث الإرهابي الذي ضرب المدينة وأودى بحياة 22 شخصاً.

وقال اد وود وارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد في بيان مشترك مع مانشستر سيتي: "ناديانا في قلب المجتمع المحلي في مانشستر، ونحن نتقدم باستجابة موحدة لهذه المأساة".

وأضاف البيان: "المال بالتأكيد سيساعد، ولكن العمل من خلال الناديين ومؤسستيهما والنظام المجتمعي بإمكانه البناء على الروح الرائعة التي أظهرها شعب مانشستر بشكل فوري".

وأشار خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي: "نشعر بتقدير كبير للقوة والصلابة التي أظهرها الناس في مانشستر خلال الأيام التي أعقبت الانفجار".

وأضاف: "نأمل أن تذهب التبرعات لتخفيف التحديات الرهيبة التي يواجهها هؤلاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالحادث".