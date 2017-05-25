أمريكا تتجاوز السنغال بصعوبة في مونديال الشباب

أنشيون - الألمانية | Thursday, 25 May 2017 - 16:29 pm

حقق المنتخب الأمريكي للشباب لكرة القدم فوزا مستحقاً وصعباً على المنتخب السنغالي 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً المقام بكوريا الجنبوية.



وانتقل المنتخب الأمريكي للصدارة برصيد أربع نقاط متقدماً على السنغال والسعودية اللذين يتبعانه بثلاث نقاط، ولازالت الإكوادور الرابعة بنقطة واحدة تملك حظوظها بالتأهل عند خوض الجولة الثالثة.



جاء الشوط الأول من المباراة متوازنا بين الطرفين خاصة وأن كليهما يعرف الأوراق الرابحة لدى الآخر، مما صعب الوصول لمرحلة التهديد المباشر، فظل الحارسان بعيدان تماماً عن الخطر الحقيقي وتعاملا مع بعض الكرات العالية، فيما كان الدفاع صاحب الكلمة الأولى.



ظلت الأمور على ما هي عليه حتى جاءت الدقيقة 34، والتي شهدت تسجيل المنتخب الأمريكي هدف المباراة الوحيد إثر سلسلة من الكرات على الجهة اليمنى، تلقى لوكا دي لاتوري الكرة داخل المنطقة فمررها ذكية إلى جوشوا سارجينت استلمها واستدار ثم سددها قوية على يسار الحارس محمد مباي.



في الشوط الثاني كان ينتظر أن يظهر الهجوم السنغالي في الصورة بشكل دائم، في محاولة لإدراك التأخر في الشوط الأول، صحيح أن السيطرة دانت لهم بشكل نسبي بعض الشيء، لكن هذا الأمر كان ضمن حسابات المنتخب الأمريكي، الذي اعتمد على إغلاق المنافذ المؤدية للمرمى.



ونجح الدفاع الأمريكي في إفساد هجمات المنتخب السنغالي، واعتمد على شن الهجمات المرتدة لتمر الدقائق سريعاً، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الأمريكي 1/0.