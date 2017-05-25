نيوزيلندا تقضي على آمال هندوراس بثلاثية

تشيونان - الألمانية | Thursday, 25 May 2017 - 16:43 pm

حسم منتخب نيوزيلندا مواجهته أمام هندوراس بالفوز عليه 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 20 عامًا، المقام حاليا بكوريا الجنوبية.



ولم تمر سوى بعض ثوان ليأتي الهدف الأول للمنتخب النيوزلندي، حيث استلم اللاعب ماير بيفان كرة طويلة ليهرب من فخ التسلل ويسدد بقوة مسجلا الهدف الأول بمساعدة العارضة.



ولم يتوقف منتخب نيوزيلندا عند هذا الحد، بل واصل الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني، الذي جاء في الدقيقة 23 عن طريق المدافع هنتر أشوورث برأسية محكمة مخادعاً الحارس خافيير ديلجادو الذي وصل متأخراً عن الكرة.



دخل منتخب هندوراس الشوط الثاني بقوة، وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 50، عندما سدد فيولتو كرة قوية اصطدمت بالعارضة، لترتد لزميله خورخي ألفاريز الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في الشباك.



وفي الوقت الذي كان يبحث منتخب هندوراس عن هدف التعادل، أعلن الحكم عن ركلة جزاء لمنتخب نيوزيلندا، بعد عرقلة لاعب داخل منطقة العمليات، ليتمكن ماير بيفان من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56.



ورفع منتخب نيوزيلاندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي الذي ضمن تأهله للدور التالي عقب فوزه على فيتنام برباعية نظيفة، فيما جاء منتخب هندوراس في المركز الأخير بلا نقاط متخلفا عن منتخب فيتنام بنقطة واحدة، مما يعني خروجه رسميا من المسابقة بغض النظر عن المواجهة المقبلة.