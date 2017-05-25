توتي: سأرتدي قميص روما للمرة الأخيرة

روما - الفرنسية | Thursday, 25 May 2017 - 16:53 pm

أعلن أسطورة نادي روما الإيطالي لاعب الوسط المهاجم فرانشيسكو توتي اليوم الخميس، بأنه سيخوض يوم الأحد مباراته الأخيرة مع فريق العاصمة، في ختام الدوري الإيطالي، على أن يغادر الفريق لخوض تحد جديد من دون تحديد وجهته.



ونشر توتي (40 سنة) عبر حسابه "تويتر: "روما - جنوى الأحد 28 مايو 2017، سأرتدي قميص روما للمرة الأخيرة".

وأضاف اللاعب الذي خاض أولى مبارياته في الدوري الايطالي عام 1993 عن عمر 16 سنة، ولم يلعب إلا لفريق روما: "من الصعب أن أختصر بكلمات ما تعنيه ألوان روما بالنسبة إلي، أشعر فقط أن حبي لكرة القدم لن يمحى، وهذا شغفي، كرة القدم متجذرة في أعماقي، ولا أستطيع التوقف عن ممارستها، إنها بمثابة غذائي، واعتبارا من الإثنين، سأكون جاهزاً للرحيل عن روما، وأنا حاضر لخوض تحد جديد".



ورجحت وسائل الإعلام الإيطالية أن ينتقل توتي إلى الولايات المتحدة للالتحاق بفريق ميامي (في الدرجة الثانية)، الذي يدربه مواطنه وصديقه اليساندرو نيستا، لاعب ميلان ولاتسيو روما سابقاً. كما تحدثت عن تلقيه عروضا من فرق قطرية وإماراتية.