سامباولي يصل الأرجنتين لإعلان توليه تدريب التانجو

بوينس آيرس - الألمانية | Thursday, 25 May 2017 - 17:32 pm

وصل المدرب خورخي سامباولي إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس اليوم الخميس، استعدادا لإعلان توليه المسؤولية الفنية لمنتخب الأرجنتين رسميا، بعد فسخ تعاقده مع نادي إشبيلية الإسباني الذي من المقرر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.



وطبقا لما أعلنته بعض من وسائل الإعلام المحلية في الأرجنتين، سيتم الإعلان عن تولي سامباولي منصبه الجديد رسميا كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي في الأول من يونيو المقبل.

وحتى ذلك التاريخ، ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية، أن سامباولي سيمارس بدأ مهام وظيفته مع منتخب بلاده من وراء الستار.



وكان سامباولي هو من اختار عناصر قائمة منتخب التانجو استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام البرازيل وسنغافورة الشهر المقبل، حيث ظهرت بصمته واضحة على التشكيل بإجراء تغييرات داخل الفريق على خلاف ما كان يفعله سلفه ادجاردو باوزا.



وقال فيكتور بلانكو، الأمين العام للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "القائمة التي تم الإعلان عنها قام بإعدادها خوان سابيستيان فيرون بالتشاور مع المدير الفني".

وودع سامباولي نادي إشبيلية يوم السبت الماضي، بعد أن قاده في مباراته الأخيرة في الدوري الأسباني لتحقيق فوز عريض بخماسية نظيفة على أوساسونا الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ورغم ذلك تعرض لوابل من صافرات الاستهجان من قبل الجماهير.



وقال سامباولي بعد المباراة بدون أن يخفي نواياه المستقبلية: "أنا لا أترك إشبيلية من أجل نادي آخر، أنا أترك إشبيلية من أجل منتخب بلادي، إذا سارت الأمور في طريقها الصحيح، وهذا تغيير يتعلق بقلبي ومن أجل بلادي".