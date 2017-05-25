التعاون يعلن التوقيع مع فيصل الخراع

جدة - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 19:21 pm

أنهت إدارة نادي التعاون مساء اليوم الخميس، إجراءات التوقيع مع فيصل الخراع لاعب نادي الاتحاد لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، وأتى التعاقد مع اللاعب بتوصية من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول.



يشار إلى أن التوقيع تم في مدينة جدة، بحضور عبدالعزيز الروضان أمين عام نادي التعاون، وعمر مسعود نائب رئيس نادي الاتحاد، واللاعب.



من جهته، قدم محمد القاسم رئيس نادي التعاون شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد ولمنصور اليامي وكيل أعمال اللاعب، على تعاملهم المثالي والاحترافي في إتمام الصفقة.