السومة يتجاوز الجراحة ويبدأ التأهيل

الدوحة - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 19:58 pm

أجرى مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عمر السومة صباح اليوم الخميس عملية منظار للغضروف الداخلي للركبة تكللت بالنجاح، وذلك على يد بيتر دوخ الجراح البلجيكي بمستشفى سبيتار في الدوحة، ومن المقرر أن يستهل اللاعب برنامجاً علاجياً يبدأ من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن التقارير الطبية تشير إلى حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح ما بين ٦ إلى ٨ أسابيع، ليستعيد اللاعب جاهزيته للمشاركة في صفوف الفريق.



يذكر أن اللاعب أصيب في مباراة فريقه الأهلي الدورية أمام الرائد، ضمن مباريات الجولة الـ25، والتي كسبها الفريق الأهلاوي 3/1.