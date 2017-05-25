رسمياً: 5 مترشحين لخلافة عبدالله بن مساعد في الأولمبية

الرياض - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 20:11 pm

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، إنه تم إقفال باب الترشح لمنصب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المقبلة من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م، عند الساعة الثانية ظهراً اليوم الخميس، وقد تقدم للترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة الأسماء التالية:



الأمير محمد بن متعب بن ثنيان آل سعود – رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي السعودي لكرة السلة.

الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للرياضات الجوية.

الأمير سلطان بن بندر الفيصل آل سعود – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الدكتور إبراهيم بن محمد القناص – رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه.



هذا وسيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الوقت المحدد وذلك يوم الخميس 13 رمضان 1438هـ الموافق 2017/6/8م، عند الساعة الحادية عشرة مساءً في قاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الأرضي بمقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمدينة الرياض، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017-2020م، بعد أن تقدم الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود – رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية باستقالته من منصبه، كما سيعقب اجتماع الجمعية العمومية بشكل مباشر اجتماع مجلس الإدارة الأول برئاسة الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.