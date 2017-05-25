يوفنتوس الإيطالي يجدد عقد ماندزوكيتش حتى 2020

الألمانية - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 21:01 pm

أعلن نادي يوفنتوس بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في إيطاليا هذا الموسم، تجديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش حتى عام 2020 اليوم الخميس.



وانضم ماندزوكيتش /31 عاماً / إلى صفوف يوفنتوس عام 2015 قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الأسباني مقابل 19 مليون يورو (21.3 مليون دولار).



وساهم ماندزوكيتش، الذي يشتهر بطوله الفارع، في تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في الموسمين الأخيرين، ليحقق الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) رقماً قياسياً جديداً، باحتفاظه بلقب البطولة لستة مواسم متتالية.



وكان المهاجم الكرواتي قد افتتح التسجيل ليوفنتوس خلال فوزه على ضيفه كروتوني 3 / 0 يوم الأحد الماضي، والذي شهد تتويج الفريق رسمياً بلقب الدوري هذا الموسم.



وسجل ماندزوكيتش 23 هدفاً خلال 84 مباراة خاضها مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي.



وتطور مستوى ماندزوكيتش تطوراً كبيراً في الموسم الحالي، بعد تحوله السلس باللعب في مركز الجناح الأيسر بدلاً من المهاجم الصريح ضمن الإصلاحات التكتيكية التي قام بها مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري.



وسبق لماندزوكيتش أن فاز بثلاثة ألقاب محلية مع فريقه دينامو زغرب الكرواتي، فيما نال لقبين مع بايرن ميونخ الألماني، الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.



يذكر أن ماندزوكيتش أحرز 29 هدفاً خلال 75 مباراة لعبها مع منتخب كرواتيا.