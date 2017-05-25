السويق العماني يحرز لقب كأس السلطان

رويترز - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 21:25 pm

أحرز نادي السويق لقب كأس السلطان قابوس لكرة القدم بعدما حرم منافسه ظفار من الثنائية المحلية في عمان بالفوز عليه 2-0 في النهائي اليوم الخميس.



وتوج ظفار بلقب دوري المحترفين العماني قبل أيام لكنه خسر اليوم بفضل ثنائية تشيتشي كيبري من ساحل العاج.



وأحرز كيبري هدفه الأول في الدقيقة 77 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وضاعف النتيجة عندما استغل خطأ أحد المدافعين واستخلص منه الكرة وارسلها من فوق حارس ظفار المتقدم عن مرماه قبل النهاية بأربع دقائق.



يذكر أن هذا اللقب الثالث للسويق في البطولة بعد عامي 2009 و2013.