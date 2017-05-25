السعودية تحتل المركز الـ11 في منافسات باكو 2017

الرياض - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 18:14 pm

أنهت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي استضافتها مدينة "باكو" الأذربيجانية من 12-22 مايو 2017م، منافساتها في الدورة حيث شاركت السعودية بـ 16 اتحاداً، هي :



كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى والسباحة وكرة الطاولة والتنس والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو والكاراتيه والجودو والجمباز وكرة الماء والرماية، مثلهم ١٤٤ رياضياً في مختلف الألعاب، كما ضمت دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة رياضيين دوليين من الدول الأعضاء في الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي “ISSF” تنافسوا في 21 لعبة رياضية على مدى 10 أيام، وهي أكثر الدورات إدراجاً للمسابقات.



وحلت السعودية في المركز الحادي عشـر من بين 54 دولة، بعد أن حققت 6 اتحادات ( كرة اليد , كرة الماء , العاب القوى , التايكوندو , رفع الأثقال , الرماية ) 11 ميدالية ( 4 ذهبيـات وفضية واحدة و6 ميداليات برونزية ) بينما تصدرت الترتيب الدولة المستضيفة "أذربيجان" بـ 162 ميدالية ( 75 ذهبية و 50 فضية و 37 برونزية ) واحتلت الوصافة تركيا بـ71 ذهبية و67 فضية و57 برونزية.



وعربياً، جاءت السعودية خامساً في ترتيب الدول العربية المشاركة خلف البحرين والجزائر والمغرب ومصر.

والمتأمل رقمياً في المشاركة السعودية يجد أن الفارق جاء بسيطاً عن آخر مشاركة، حيث كانت السعودية السابع بين 44 دولة في النسخة الثالثة من دورة التضامن الإسلامي السابقة، ويعرف المتابعون للرياضة السعودية أن معظم الاتحادات مر على تشكيلها خمسة أشهر فقط، وأنها اعتمدت استراتيجيات جديدة توافقاً مع برنامج ذهب 2022م، وأن العناصر الشابة ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجيات، وبالتالي فالأهداف المرسومة وفق جدول زمني ستكون انطلاقة تقييمها وقياسها من باكو 2017.



تفاوت الإنجازات بين الاتحادات الرياضية السعودية إذ لم تحقق 10 اتحادات مشاركة أي ميدالية، لكن الأمور لا تقاس بهذا الشكل، حيث استطاع بعضها الوصول لمراحل متقدمة في المنافسة بجانب تحقيق بعض الأرقام الشخصية للاعبين مثل اتحاد السباحة، فيما كان للقرعة دور بالنسبة لبعض الاتحادات كالكاراتيه، الذي أوقعته القرعة في مجموعة صعبة جداً.



وكان النصيب الأكبر لأم الألعاب إذ استطاع أربعة لاعبين تحقيق 4 ميداليات ( ذهبيتين وفضية وبرونزية )، حيث انتزع الواثب حسين آل حزام ذهبية مسابقة القفز بالعصا بجدارة واستحقاق، محطماً رقم دورات الألعاب الإسلامية منذ انطلاقتها بعد أن قفز لارتفاع 5.55م، وهو الذي تصدر منافسات المسابقة منذ المحاولة الأولى. وجاءت الذهبية الثانية في أم الألعاب عن طريق العداء أحمد خضر عندما حقق ذهبية سباق 110م حواجزن بعد أن جاء أولاً في السباق الذي أنهاه بفارق الأمتار الثلاثة عن أقرب منافسيه بزمن 13.68 ثانية.



وفاز الرامي سلطان الحبشي بالميدالية الفضية لمسابقة رمي الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 19.54م، ونال الذهبية الرامي التركي عثمان كان بمسافة 19.83م، وذهبت البرونزية للأوزبكي سيرجي ديمنتيف بمسافة 18.95م .



وجاءت الميدالية البرونزية في ألعاب القوى عن طريق لاعب المنتخب السعودي الرامي سلطان الداودي في مسابقة رمي القرص، بعد أن رمى لمسافة 58.63م.



وفي منافسات رفع الأثقال سجل الرباعون السعوديون أسمائهم من ضمن المتوجين، بعد أن أستطاع الرباع فيصل السلمي من انتزاع أول ميدالية برونزية للسعودية في الدورة، عندما جاء في المركز الثالث في منافسات رفع الأثقال لوزن 62 كجم، كما انتزع زميله الرباع خليل آل حمقان برونزية وزن تحت 85 كجم، وسط منافسة قوية من المنتخبات المشاركة.



وحقق اتحاد التايكوندو برونزيتين عن طريق اللاعب سعود المولد لوزن تحت 68كجم، عقب خسارته من نظيره الأذربيجاني، الذي نال الذهبية فيما ذهبت الفضية للاعب إيران كما أضاف زميله حمد المبروك الميدالية البرونزية التاسعة للسعودية، عندما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 58كجم، عقب خسارته من نظيره المغربي عمر خيال بنتيجة 16-11.



وفي ثالث أيام الدورة أنتزع الرامي السعودي سعيد المطيري ذهبية مسابقة الشوزن سكيت، وجاء المطيري أولاً في المسابقة عقب منافسة شديدة من الرماة الإماراتيين، عندما حقق 73 نقطة، وحل بالمركز الثاني والميدالية الفضية الشيخ سعيد آل مكتوم برصيد 71 نقطة، فيما نال البرونزية الإماراتي سيف بن فطيس برصيد 71 نقطة.



وفي الألعاب الجماعية، حقق المنتخب السعودي لكرة اليد الميدالية الذهبية وبالعلامة الكاملة بدون أي خسـارة، بعدما تصدر مجموعته التي ضمت (أذربيجان والجزائر وباكستان)، ليواجه في نصف النهائي نظيرة المنتخب العراقي، وتمكن من التغلب عليه بنتيجة 28-24 ليضرب موعداً مع المنتخب التركي في المباراة الختامية، وتمكن من الفوز عليه 26-21، محققاً أول ميدالية ذهبية للمنتخبات السعودية في الدورة.



أما الميدالية البرونزية الأخرى في الألعاب الجماعية فقد جاءت عن طريق منتخب كرة الماء، الذي حل ثالثاً في الترتيب عقب تخطيه المنتخب المستضيف "أذربيجان" في المباراة الأخيرة بنتيجة 7-11.



- إجمالاً، جاءت المشاركة السعودية في دورة التضامن الإسلامي الرابعة إيجابية، فقد عاد الوفد الفني السعودي المشارك في البطولة بملفات زاخرة بالأرقام التفصيلية لمشاركات اللاعبين السعوديين واللاعبين الآخرين من المنتخبات الاخرى، وتتم مقارنة هذه الأرقام بالأرقام الشخصية للاعبين، والأرقام الآسيوية والأرقام العالمية، ومقارنتها بالبرامج الموضوعة من قبل كل اتحاد، والمدى الزمني وما يمكن الوصول إليه في إطار الخطط المعلنة.