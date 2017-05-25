النصر يكرم أبطال الدوري السعودي للناشئين

الرياض- الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 22:30 pm

كرمت إدارة نادي النصر لاعبي فريق كرة القدم لدرجة الناشئين أبطال كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم وأبطال الدوري السعودي للناشئين بمساهمة من اعضاء شرف النادي العميد فهد المشيقح ومنصور الثواب والمهندس عبدالله العمراني وسلمان المالك تقديراً لما قدموه من عطاء وما حققوه من تميز في هذا الموسم .



جاء ذلك بمقر بالمركز الاعلامي وبحضور نائب رئيس هيئة اعضاء الشرف العميد فهد المشيقح وأمين عام النادي سلمان القريني والدكتور عبدالله الدخيل ومدير عام كرة القدم المكلف طلال النجار وبدأ الحفل بالترحيب باللاعبين والاشادة بما قدموه من جهد وعطاء اثمر عن بطولتين في هذا الموسم تلا ذلك كلمة لمدير إدارة الفئات السنية لكرة القدم هاني الداود ثمن في بدايتها ما تجده الفئات السنية من دعم ومتابعة من إدارة النادي وعلى راسها الأمير فيصل بن تركي أثمر عن تميز في العمل بالمراحل السنية يتم من خلاله تقديم مواهب كروية واعدة تكون في المستقبل نجوماً تخدم الكرة السعودية كما أشاد بالرعاية والاهتمام الذي تجده الفئات السنية من عضو هيئة اعضاء الشرف منصور الثواب مؤكداً على أن كل ذلك كان حافزاً للاعبين للظهور بمستوى مميز منذ بداية الموسم أثمر عن انجازات بأرقام قياسية مشيداً بدور الجهازين الاداري والفني للفريق . بارك بعدها العميد فهد المشيقح للاعبين بإنجازاتهم وقال لقد حصرت على أن اشارككم الفرحة فانتم نجوم الحاضر والمستقبل مؤكداً على أن الانجازات لا تستغرب من الفئات السنية وقال منذ 2011م ونحن في كل موسم لنا موعد من انجازات جديدة للفئات السنية.