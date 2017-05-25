الكويت يحرز لقب الدوري الكويتي للمرة 13 في تاريخه

رويترز - الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 22:26 pm

أحرز جمعة سعيد مهاجم الكويت هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للفوز على السالمية 2-1 والتتويج بلقب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.



واقتنص الكويت اللقب الـ13 له على صعيد الدوري ليحرم القادسية من الاحتفاظ بلقبه.



وتقدم السالمية بهدف صالح راتب في الدقيقة 58 من كرة ارسلها من فوق رأس مصعب الكندري حارس الكويت قبل ان يدرك فهد الهاجري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع استقبل سعيد القادم من ساحل العاج كرة عرضية على صدره وتابعها في شباك سطام الحسيني حارس السالمية.



ويتقدم الكويت بفارق نقطتين عن القادسية حامل اللقب الذي سحق خيطان 4-0 اليوم.



وأنهى السالمية المسابقة في المركز السادس برصيد 43 نقطة بينما توقف رصيد خيطان عند 22 نقطة في المركز 12.



وفي مباراة اخرى فاز الفحيحيل 7-2 على الساحل.