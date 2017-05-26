النصر يكرم أبطال كأسي الاتحاد والدوري

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

كرمت إدارة نادي النصر لاعبي فريق كرة القدم لدرجة الناشئين أبطال كأسي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدوري السعودي للناشئين، بمساهمة من فهد المشيقح ومنصور الثواب والمهندس عبد الله العمراني وسلمان المالك، أعضاء شرف النادي العميد، تقديراً لما قدموه من عطاء وما حققوه من تميز في هذا الموسم.

وتسلم اللاعبون مكافآت مالية في حفل العشاء الذي أقيم في مقر النادي بهذه المناسبة، متمنين لهم التوفيق في الموسم المقبل ومواصلة الإبداع والتألق.