في معسكر الأخضر ..تكتيك وتنويع لعب

فرانكفورت ـ الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

واصل لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الخميس، على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا في فرانكفورت، برنامجهم التدريبي ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي، استعدادًا لمواجهة الأخضر المقبلة أمام منتخب أستراليا، في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، ليشرع بعدها بيرت فان مارفيك المدير الفني، بتنفيذ عدد من الجمل التكتيكية التي تركزت على تنويع صناعة اللعب والتحرك السليم للاعبين في المستطيل الأخضر، لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمة على نصف مساحة الملعب.