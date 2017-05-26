هدفنا عودة “المارد” مع الكبار

الدمام ـ أحمد البريك | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

أكد المهندس لطفي الدوسري المرشح لرئاسة نادي النهضة، أن تزايد أعداد المرشحين لرئاسة النادي، ستكون في صالح النادي لاختيار الأفضل منهم، مشددًا على أن الهدف للرئيس القادم يجب أن يكون عودة الكيان إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.

وأضاف: "إدارتي ستكون مزيجًا من النهضاويين العاشقين للنادي والمتشوقين إلى إعادته، بوصفه أحد روافد الكرة السعودية ومنبعًا للنجوم الذين ساهموا في إنجازات الكرة السعودية".

وأضاف: "هدفنا الأهم الصعود والبقاء منافسين، وهذا تاريخ المارد المشرف، وعملنا سيكون عمل الفريق الواحد والكل يساهم على نجاح المارد وإعادة هيبته المفقودة منذ زمن بعيد، بالإضافة إلى مد جسور التواصل مع أشقائنا في نادي الاتفاق؛ من أجل عودة قطبي الدمام للواجهة".

وشدد الدوسري على أن الشيخ فيصل الشهيل قدم الكثير للنادي، وسيظل المستشار الأول لأي إدارة قادمة.

وسيتنافس المهندي الدوسري مع كل من عبد السلام المهنا وإبراهيم المولد وصائب الأطرش للفوز بكرسي الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة.