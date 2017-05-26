الخراع لاعبا تعاونيا بالإعارة

جدة ـ علي العمري | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

وقعـــــــت إدارة نادي التعاون عقدًا احترافيًّا مع اللاعب فيصل الخراع لاعــب الفريــق الأول لكـرة القدم في نادي الاتحـاد، لمــدة موسم واحـــدة "بالإعـــارة"، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة، وذلك في مدينة جـدة بحضـور عمـر مسـعود نائـب رئيس نادي الاتحــاد، وعبـد العزيز الروضان أمين

الصندوق في نادي التعاون، ومنصور اليامي وكيل أعمال اللاعب.

وأوضــح نـــادي التعاون أن الصفقة جاءت من تمويل المجلس التنفيــذي، وتركـي آل الشيخ الرئيس الفخري، بعد توصية البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الحالي.