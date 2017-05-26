الوساطة الرياضية.. مستشار قانوني لأُحد

المدينة المنورة ـ الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي أحد بالمدينة المنورة عقداً لمدة عام واحد قابل للتجديد، مع الاحتراف للوساطة الرياضية الدولية للوسيط عبد الله مجرشي، وذلك في الاستشارات القانونية والنزاع الرياضي، حيث يشرف على هذا الجانب المحامي علي عباس محمد الركباني المحامي المتخصص في القانون الرياضي من الشركة الدولية للاستشارات.

واختارت إدارة نادي أحد التوقيع بعد تميز إدارتي النادي الفيصلي ونادي القادسية في حفظ حقوق نادييهما قانونيًّا.

وتمت مراسم التوقيع بنادي أحد، بحضور محمد الحربي عضو مجلس الإدارة نيابة عن رئيس النادي، وحضور عبد الله مجرشي الذي بدوره ذكر أن "ما يقدمه نادي أحد من تميز يستحق أن يكون في مأمن قانوني متخصص، أما شهادتي في عمل المحامين مجروحة؛ كونهم من الكوادر العربية التي حققت نجاحات على الصعيد الدولي، وهذا ما ينقص أنديتنا المحترفة".