أخضر الجودو في الآسيوية بخمسة لاعبين

الرياض ـ مازن الزايدي | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم الجمعة في هونج كونج بطولة آسيا للرجال للجودو وتستمــــر منافساتها حتى الـ28 من مايو الجاري. ويشــــارك المنتخب السعــــودي في البطولة ضمن 22 دولـــة مشاركــــة، ويرأس بعثة الأخضر ممدوح نمر عــضـو مجلـــس الإدارة وتضـــم الأوزبكي جمال شودومنوف مدربا والبرتغالــــي روي بيدرو مديرا فنيا وعلاء الدين أخصائي العلاج الطبيعـي واللاعبين عبدالعزيز البيشي، وسليمان حماد، وعبداللــه حماد، وعيســـى مجرشي، وعبدالكريم البيشي.

من جهته، اعتبر ممــدوح نمر أن مشاركـــة المنتخب السعودي في بطولـة آسيـا تأصيلا لإستراتيجية عمل الاتحاد نحو بناء منتخب قوي ومتجــدد العناصــر والمنجــــزات وهي مفيـدة للاعبين لوجود عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالميا في اللعبة.