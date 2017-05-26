6 نجحوا و10 فشلوا في باكو

الرياض ـ الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

حصدت المنـتخــبـــات السعوديـــة 11 ميداليــة (4 ذهبيات وفضية واحدة و6 برونزيات) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي أقيمـــت في العاصمة الأذربيجانية باكو واستمرت قرابة الـ14 يوماً بمشاركة 54 دولة.

واحتلت السعوديــة في ختام الدورة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدول المشاركة في الدورة والذي تصدرته أذربيجان بـ 162 ميداليــة ( 75 ذهبية و 50 فضية و 37 برونزيـــــة ) , وجاءت تركيا في الوصافة بـ 195 ميدالية 71 ذهبية و 67 فضية و 57 برونزية.



الناجحون والفاشلون

شاركت السعودية في الدورة بـ 144 رياضيــــاً سعودياً مثلوا 16 اتحــاداً رياضياً هي اتحادات كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة 3×3 وألعاب القوى والسباحـــــة وكرة الطاولة والتنس والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو والكاراتيه والجودو والجمباز وكرة الماء والرماية، وجاءت الميداليات عن طريق 6 اتحادات هي (كرة اليد، وكرة الماء وألعاب القوى والتايكوندو ورفع الأثقال والرماية ) فيما لم تحقق الاتحادات العشرة المتبقية أي ميدالية.



أول ذهبية جماعية

حقق المنتخب السعودي لكرة اليد أول ميدالية ذهبية وبالعلامة الكاملة بدون أي خسـارة وهي أول ميداليــــة ذهبية للمنتخبات السعودية في الدورة.

نصيب الأسد للقوى

نال اتحاد ألعاب القوى النصيب الأكبر من الميداليات بتحقيق 4 لاعبين 4 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية ) إذ حقق الواثب حسين آل حزام ذهبية مسابقة القفز بالعصا بعد أن قفز لارتفاع 5.55م.

وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء أحمد خضر بفوزه بسباق 110م حواجز بحلوله أولاً وبفارق الأمتار الثلاثة عن أقرب منافسيه بزمن 13.68 ثانية.

وفاز الرامي سلطـــــان الحبشي بالميدالية الفضيــة لمسابقة رمي الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 19.54م , وجاءت الميدالية البرونزية الأخيرة في ألعاب القوى عن طريق الرامي سلطان الداودي في مسابقة رمي القرص بعــد أن رمى لمسافة 58.63م.