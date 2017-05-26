أمير القصيم يكرم صاحب متحف رضوى
المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am
كرم الأمير فيصل بن مشعل بن سعـــود أمير منطقة القصيم الزميـــل سالم الحجوري مراسل الرياضية الأسبق وصاحب متحف رضــوى تقديـــرا للدور الكبير الذي يقوم به للتعريف بالتراث الوطني وزيادة الوعي بأهميتــــه ضمن مبـادرات برنــــامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضـاري للسعودية.
واعرب الحجــوري عن بالغ اعتزازه بهذا التكريم الذي يأتي انطلاقـــا من اهتمام ورعاية المسؤولين لهذا التراث الذي يسعى من خلاله أصحاب المتاحف الخاصة للحفاظ على هــذا التراث الوطني من الاندثار.