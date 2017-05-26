أكد المهندس لطفي الدوسري المرشح لرئاسة نادي النهضة، أن تزايد أعداد المرشحين لرئاسة النادي، ستكون في صالح النادي لاختيار الأفضل منهم، مشددًا على أن الهدف للرئيس القادم يجب أن يكون عودة الكيان إلى مكانه الطبيعي بين الكبار.