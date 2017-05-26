اتحاد الجمباز يدشن الشعار الجديد

الرياض ـ الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am

دشــــن الاتحـــاد السعـــودي للجمبـاز في اجتماعه يوم أمس شعار الاتحاد الجديـــــد، بحضور أحمد السديــــس رئيــــــس الاتحـــــاد وأعضــــــاء مجلس الإدارة، معلنا بدء مرحلة جديدة في عمله.

وناقش مجلـس إدارة الاتحاد عددا من الملفـات المهمة التي من شأنها تطوير لعبة الجمباز في السعودية.

واستعرض المجلس أهم البطولات الخارجيـــة الــتــــــي ستشارك فيها المنتخبـــات السعودية في الموسم المقبل، وكذلك الأهداف المرجوة من المشاركة في تلك البطولات.