اختتام بطولة أمانة العاصمة المقدسة
مكة المكرمة ـ الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 00:00 am
اختتمت فعاليات بطولة أمانة العاصمة المقدسة لكرة القـدم لإدارات وأقسام الأمانة التي نظمتهـا الإدارة العامة للسلامـــــة والخدمات الاجتماعية على ملعب الأمانة بحي النسيــم بمكة المكرمة، بحضور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، والمهندس عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم .
وانتهـــت المبـــــــاراة الختامية بفوز فريق خدمـة العملاء علــى بلدية بحــرة الفرعية بركلات الترجيـح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.