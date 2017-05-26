الأخضر يختتم ثاني مراحل الإعداد لمواجهة أستراليا

فرانكفورت - الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 13:50 pm

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي بحصة تدريبية على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا في فرانكفورت، ويأتي هذ المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر القادمة أمام المنتخب الأسترالي، في الثامن من يونيو القادم، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.



وتغادر بعثة الأخضر مساء اليوم من مدينة فرانكفورت الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، عبر ثلاث رحلات "الرياض والدمام وجدة".





يشار إلى أن الفترة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لمواجهة أستراليا، تبدأ بتجمع اللاعبين مساء الثلاثاء 30 مايو الحالي في الرياض، ثم المغادرة إلى مدينة أديلايد الأسترالية مساء الأربعاء 31 مايو.