فنزويلا تتأهل بالعلامة الكاملة إلى دور الـ16 في مونديال الشباب

جيجيو - الألمانية | Friday, 26 May 2017 - 14:00 pm

حقق منتخب فنزويلا العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً)، والمقامة حالياً في كوريا الجنوبية، بعدما حقق الانتصار الثالث وتغلب على نظيره المكسيكي 1/0 اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.



وانفرد منتخب فنزويلا بصدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط أمام نظيره المكسيكي الذي حسم تأهله أيضا لدور الستة عشر.

وجاء هدف الفوز لمنتخب فنزويلا في شباك المكسيك في الدقيقة 33 وسجله سيرجيو كوردوفا.