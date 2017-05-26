بثنائية اليامي .. الأخضر يقهر الإكوادور

جيجو ـ الألمانية | Friday, 26 May 2017 - 14:17 pm

أحيا المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم آمال التأهل للمرحلة المقبلة في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية بعد فوزه المثير على نظيره الإكوادوري 2ـ1 أمس الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.

وفي الجولة الأولى خسرت السعودية أمام السنغال 0ـ2 وتعادلت الإكوادور مع أمريكا 3ـ3

وتقدم المنتخب السعودي بهدف بعد مضي سبع دقائق فقط من بداية المباراة عندما توغل أيمن الخليف بالكرة ومرر بشكل ذكي إلى عبدالرحمن اليامي الذي ركض باتجاه منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة رائعة ارتدت من القائم وهزت الشباك، وكاد سامي النجعي أن يضيف الهدف الثاني للأخضر السعودي ولكن تسديدته علت العارضة بقليل.

وكان منتخب الإكوادور قريبا جدا من معادلة النتيجة عندما اخترق هيرلين لينو الدفاع السعودي ومرر إلى بيرفايس إيستوبينان ليسدد الأخير كرة قوية لكنها ارتدت من القائم.

وحصل منتخب الإكوادور على ضربة جزاء نتيجة عرقلة عون السلولي لهيرلين لينو لكن الحارس السعودي أمين البخاري تصدى ببراعة لتسديدة بريان كابيزاس.

ونشط أداء منتخب الإكوادور في الشوط الثاني ووصل كثيرا للمرمى السعودي ولكن تألق الحارس أمين البخاري حال دون الوصول إلى الشباك.

وقبل ست دقائق من النهاية انطلق أيمن الخليف بالكرة من الجهة اليمنى ومرر إلى عبدالرحمن اليامي الذي سدد دون عناء في الشباك.

ورد منتخب الإكوادور بهدف قبل دقيقة واحدة من النهاية إثر تمريرة متقنة من آنجيلو بريسيادو تابعها جوردي كايسيدو إلى الشباك.