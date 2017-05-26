ألمانيا تنتصر على فانواتو وتترقب نهاية دور المجموعات

جيجيو سوون - الألمانية | Friday, 26 May 2017 - 14:20 pm

حقق المنتخب الألماني انتصاره الأول بعد هزيمة وتعادل، حيث تغلب على منتخب فانواتو 3/2، ضمن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً)، والمقامة حالياً في كوريا الجنوبية، ورفع بهذا الفوز رصيده إلى أربع نقاط، لكنه سينتظر انتهاء باقي مباريات المجموعات الأخرى، على أمل التأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست، لوجوده في المركز الثالث بعد فنزويلا الأول والمكسيك الثاني.

وتقدم المنتخب الألماني بأهدافه الثلاثة وسجلها مالكولم بادو وفابيان رييسي وإيمانويل إيوها في الدقائق 27 و32 و50.

وبعدها رد منتخب فانواتو بثنائية سجلها بونج كالو في الدقيقتين 52 و77 ، لكن الفريق ودع البطولة صفر اليدين بعدما تلقى الهزيمة في مبارياته الثلاث.