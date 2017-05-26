إنجلترا تخطف الصدارة من كوريا الجنوبية

الرياض - الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 16:21 pm

حقق منتخب إنجلترا فوزاً مباغتاً بنتيجة 1-0 على أصحاب الأرض كوريا الجنوبية، في ختام مباريات الفريقين في المجموعة الأولى لكأس العالم تحت 20 سنة والمقام حاليا في كوريا الجنوبية.



وخطف المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، بينما وقف رصيد المنتخب الكوري الجنوبي عند النقطة السادسة ليتأهل المنتخبان معاً مباشرة إلى مرحلة خروج المغلوب.





كان أداء المنتخب الإنجليزي أفضل من نظيره الكوري الجنوبي، ونجح في تحويل أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 56 بعدما انطلق جونجيو كيني بالكرة على الجهة اليمنى وأرسل كرة خلفية نحو كيران دويل الذي سدّد مباشرة في الزاوية اليمنى للمرمى الكوري الجنوبي.



وحاول المنتخب الكوري الجنوبي مدعوماً من جماهيره في العودة إلى اللقاء وتسجيل هدف التعادل، وكاد أن يحقق مبتغاه في الدقيقة 70 بعد تسديدة من القائد لي سانج مين أبعدها الدفاع الإنجليزي من على خط المرمى قبل دقيقتين من فرصة للمنتخب الإنجليزي بعد تسديدة من لوكمان أبعدها القائم الأيمن.



وحاول أصحاب الأرض كثيراً مع اقتراب المباراة من نهايتها ولكن بدون أي خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بفوز إنجلترا بهدف نظيف.