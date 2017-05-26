الأرجنتين تكتسح غينيا وتنتظر سباق أفضل ثالث

جيجو - الألمانية | Friday, 26 May 2017 - 16:21 pm

حقق المنتخب الأرجنتيني انتصاره الأول في كأس العالم تحت 20 سنة، والمقام في كوريا الجنوبية حالياً، بفوزه على غينيا بنتيجة 5-0 في ختام مباريات الفريقين في المجموعة الأولى من البطولة.



ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث في المجموعة، خلف منتخبي إنجلترا وكوريا الجنوبية ليدخل سباق أفضل ثالث في المجموعات، بينما خرج المنتخب الغيني من البطولة بنقطة واحدة فقط من تعادله مع إنجلترا.



وانتهى الصمود الغيني في الدقيقة 33 بعد هجمة على الجهة اليمنى من سانتياجو كولومباتو الذي أرسل عرضية أرضية تابعها لويس توريس في الزاوية البعيدة. وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني وبطريقة رائعة، بعدما استلم كرة على حافة المنطقة وظهره للمرمى قبل أن يستدير ويطلق كرة صاروخية في الزاوية اليسرى العليا للمرمى الغيني.





وتواصل الأداء الهجومي الأرجنتيني في الشوط الثاني مع تراجع لمنتخب غينيا، ونجح المنتخب الأرجنتيني في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 50، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى تابعها ماتياس زاراتشو برأسه في المرمى.



وفي الدقيقة 74 سجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الرابع بعد ركلة حرة لعبها إيزكييل بالاسيوس وتابعها ماركوس سينيسي في المرمى قبل خمس دقائق من الهدف الخامس بعد ركلة حرة وصلت إلى لاوتارو مارتينيز المتربّص خلف الحائط الدفاعي قبل أن يطلق تسديدة قوية في الزاوية اليسرى.