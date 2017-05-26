فالنسيا يمدد عقده مع يونايتد حتى 2019

الرياضية - رويترز | Friday, 26 May 2017 - 16:46 pm

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، تمديد عقد ظهيره أنطونيو فالنسيا حتى يونيو 2019.



ولعب الإكوادوري الدولي دوراً مهما في دفاع يونايتد ووصفه المدرب جوزيه مورينيو في يناير بأنه أفضل ظهير أيمن في عالم كرة القدم.



وأبلغ فالنسيا موقع النادي على الأنترنت: "مانشستر يونايتد هو حياتي منذ 2009، وأنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد".

وقال، "أود أن أشكر المدرب على ثقته بي هذا الموسم، وأنا واثق من أننا سوف ننافس بقوة على كل الجبهات في الموسم المقبل".



وقاد فالنسيا، الذي انتقل إلى يونايتد قادماً من ويجان أثليتيك في 2009، الفريق للفوز على أياكس الهولندي والتتويج بالدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي.



كما توج بلقب الدوري الممتاز مرتين وكأس الاتحاد مرة واحدة وكأس رابطة الأندية الإنجليزية مرتين مع يونايتد.