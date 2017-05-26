كأس إنجلترا : تشلسي يبحث عن الثنائية وأرسنال لإنقاذ موسمه

واس - الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 18:06 pm

يقام يوم غدٍ السبت النهائي الـ136 لكأس إنجلترا لكرة القدم على ملعب "ويمبلي"، بين تشلسي المتوج بلقب الدوري وأرسنال الباحث عن إنقاذ موسمه.

ويخوض تشلسي حامل اللقب 7 مرات آخرها في 2012، المواجهة بعد تتويجه بلقب البرميرليغ، وذلك في الموسم الأول لمدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

أما أرسنال الذي يخوض النهائي العشرين في تاريخه والمتوج بـ12 لقباً (آخرها عام 2015)، فعرف موسماً متخبطاً أنهاه في المركز الخامس في الدوري، ليفشل في التواجد في دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاما.

يذكر أن الفائزون في السنوات العشر الأخيرة باللقب 2007 تشلسي، و2008 بورتسموث، و2009 و2010 تشلسي، و2011 مانشستر سيتي، و2012 تشلسي، و2013 فريق ويغان، و2014 و2015 فريق أرسنال، و 2016 فريق مانشستر يونايتد.