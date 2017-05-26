الأخضر الشاب يصل دايجون ويستعد لأمريكا

دايجون - الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 18:24 pm

وصلت بعثة الأخضر الشاب اليوم الجمعة إلى مدينة دايجون، وذلك استعدادًا للقاء المنتخب الأمريكي يوم الأحد المقبل على ملعب (دايجون كأس العالم)، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم تحت 20 عامًا، والمقامة في كوريا الجنوبية.



وعلى الصعيد الميداني، بدأت الحصة التدريبية باجتماع سعد الشهري مدرب الأخضر مع اللاعبين، شكرهم فيه على الانضباطية العالية داخل الملعب والتي أثمرت عن الفوز، تلا ذلك الجري حول الملعب، ثم قسّم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في المباراة تمارين خفيفة، في حين أجرت المجموعة الثانية تمارين الإطالة، ومناورة في منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى.