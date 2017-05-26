مارفيك يعلن قائمة الأخضر النهائية لمواجهة أستراليا

الرياض- الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 21:46 pm

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من قبل المدير الفني بيرت فان مارفيك للمشاركة في الفترة الثالثة و الأخيرة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م، حيث سيكون يوم الثلاثاء القادم 30 مايو موعداً لتجمع اللاعبين في مدينة الرياض على أن تغادر البعثة عصر يوم الأربعاء 31 مايو إلى مدينة أديلايد الإسترالية على متن طائرة خاصة من قبل الخطوط العربية السعودية الجوية .



هذا وجاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة على النحو التالي:

الحراسة : ياسر المسيليم ، عبدالله المعيوف ، وليد عبدالله .



الدفاع : محمد البريك ، سعيد المولد ، عمر هوساوي ، أسامة هوساوي ، معتز هوساوي ، محمد آل فتيل ، عبدالله الحافظ ، منصور الحربي ، عبدالله الزوري .



الوسط : عبدالملك الخيبري ، سلمان الفرج ، عبدالمجيد الرويلي ، عبدالله عطيف ، تيسير الجاسم ، حسين المقهوي ، عبدالفتاح عسيري ، يحيى الشهري ، سالم الدوسري ، سلمان المؤشر .



الهجوم : محمد السهلاوي ، ناصر الشمراني .