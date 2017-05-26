كونتي يريد البقاء مع تشيلسي سنوات عديدة

رويترز - الرياضية | Friday, 26 May 2017 - 22:34 pm

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يأمل في البقاء "سنوات عديدة" مع النادي رغم التكهنات بقبول المدرب الايطالي لعروض مالية مغرية في بلاده.



ويأمل انترناسيونالي أن ينجح في اغراء مدرب يوفنتوس السابق بترك استاد ستامفورد بريدج حيث استمتع بالتتويج بالدوري الممتاز في موسمه الأول في انجلترا.



ويمكن لكونتي تحقيق الثنائية إذا تغلب على ارسنال غريمه في لندن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

وقال مدرب منتخب ايطاليا السابق في مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي موقفي واضح جدا. أملك عامين في عقدي وإذا عرض النادي إمكانية تمديد التعاقد سأقبل بالتأكيد".



وأضاف: "لدينا الرؤية نفسها للمستقبل وطريقة العمل سويا لتحسين التشكيلة وأنا سعيد بهذا الموسم وأتمنى أن أبقى هنا لسنوات عديدة".



وقلل كونتي من إمكانية البقاء مع تشيلسي لفترة طويلة مثل أرسين فينجر في ارسنال واليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.



ويتولى فينجر قيادة ارسنال منذ 1996 بينما قضى فيرجسون 27 عاما في استاد أولد ترافورد حصل خلالها على 38 لقبا بينها 13 في الدوري الممتاز.



وتابع كونتي "سيكون من الرائع أن أبقى لوقت طويل مثل فيرجسون لكنكم تعرفون أنه من الصعب للغاية في كرة القدم الحديثة الاستمرار مع النادي نفسه لفترة طويلة.



"أفضل حل لمدرب أن يبقى لوقت طويل في نفس النادي ليبني شيئا مهما لكن كرة القدم الحديثة خطيرة والبقاء في مناصبنا مرتبط بالنتائج. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو السعي للمنافسة والبقاء لفترة طويلة. هذا ما أتمناه".