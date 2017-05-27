الأخضر يفتح ملف أمريكا

دايجون ـ الرياضية | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

وصلت بعثة المنتخب السعودي لدرجة الشباب إلى مدينة دايجون أمس الجمعة، وذلك استعدادًا للقاء المنتخب الأمريكي يوم غد الأحد على ملعب "دايجون كأس العالم" ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة المجموعات من كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في كوريا الجنوبية.

وأستأنف الأخضر الشاب تمارينه أمس الجمعة عقب خوضه أول أمس مواجهته ضد منتخب الإكوادور التي تغلب فيها بهدفين مقابل هدف محققًا انتصاره الأول في المونديال.

وبدأت الحصة التدريبية باجتماع قصير لمدرب منتخبنا سعد الشهري مع اللاعبين، شكرهم فيه على الانضباطية العالية داخل الملعب التي أثمرت عن الفوز، مهنئًا لهم المستوى والنتيجة، تلا ذلك الجري حول الملعب، ثم قسّم الجهاز الفني لمنتخبنا اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في المباراة تمارين خفيفة، في حين أجرت المجموعة الثانية تمارين الإطالة، ومناورة في منتصف الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى.

كما شهد المران عدم مشاركة اللاعب يوسف الحربي في التدريبات لشعوره بآلام في الكاحل الأيسر في مكان الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الأخضر والإكوادور.

وتابع المران موسى الزياد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب.