مارفيك يعيد الدوسري إلى تشكيلة الأخضر

الرياض ـ مازن العسرج | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

احتاج سالم الدوسري لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى 433 يوماً حتى يعود لتشكيلة المنتخب التي أعلنها الهولندي مارفيك أمس؛ استعداداً للمشاركة في الفترة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر المقبلة أمام منتخب أستراليا، في الثامن من شهر يونيو المقبل، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018م.

وعوقب الدوسري بالإبعاد عن تشكيلة الأخضر، منذ المعسكر الذي أقيم في مدينة جدة في الـ18 من شهر مارس من العام 2016م؛ وذلك بسبب تأخره عن الانضمام للمعسكر برفقة وليد باخشوين.

وشهــــــدت تشكيلة الأخضر التـي أعلنهـا مارفيك أمس، عودة عبد الله الزوري مدافع الهلال منذ آخر مباراة خاضها مع المنتخـب أمام الإمارات، في التصفيات الآسيويـــة المشتركــة، التي أقيمت علـى ملعـب محمـد بـن زايــد فـي مدينـــــة أبو ظبـي الإماراتية وانتهـــت بالتعادل 1 / 1.

وأبعد مارفيــك من القائمة النهائية التي أعلنت أمس استعداداً لموقعة أستراليا، 11 لاعباً من أصل 17 لاعباً شاركوا معه في المرحلتين الأولى والثانية، واللتين أقيمتا في مدينتي الرياض وفرانكفورت، وهم: فواز القرني وحسن معاذ وأحمد عسيري، وحسن كادش وعبد الرحمن العبيد وعبد الله مادو وعبد العزيز الجبرين، وجمال باجندوح وعبد الكريم القحطاني وعمار النجار وصالح العمري، بالإضافة إلى المصابين: نايف هزازي وفهد المولد.

وهنا النهائية: ياسر المسيليم ، عبد الله المعيوف، وليد عبد الله في حراسة المرمى، محمد البريك، سعيد المولد، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبد الله الحافظ، منصور الحربي، عبد الله الزوري في الدفاع، وفي خط الوسط عبد الملك الخيبري، سلمان الفرج، عبد المجيد الرويلي، عبد الله عطيف، تيسيـر الجاســـم، حسيــن المقهوي، عبد الفتاح عسيــري، يحيـى الشهــري، سالم الدوسري، سلمان المؤشر، وفي الهجوم الثنائـي محمــد السهلاوي وناصر الشمراني.

وسيكون يوم الثلاثـاء المقبل موعـداً لتجمع اللاعبيـن فــي مدينة الرياض، على أن تغادر البعثـة في اليوم التالي إلى مدينــة أديلايـــــد الإسترالية، على متن طائرة خاصة من قبل الخطوط العربية السعودية الجوية.