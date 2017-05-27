كعكي يكرم صغار الوحدة

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

كرم عبد المعطي كعكي رئيس نادي الوحدة السابق فريق درجة الناشئين في النادي، بعد صعودهم إلى الدوري الممتاز في حضور الجهاز الفني للفريق، بقيادة بدر حامد المدير الفني للفئات السنية، وهشام متولي مدرب الفريق، وهلال أبو جمال مدير الكرة.

وأقيم التكريم بمنزله، وفي نهاية الحفل قدم للاعبين مكافآت مالية خاصة بالصعود، وأخرى لحصولهم على كأس المملكة في التصفيات النهائية المؤهلة للممتاز.

وطالب كعكي اللاعبين بضرورة المحافظة على مستواهم داخل الملعب وخارجه، بالاجتهاد في التدريبات، ووضع أهداف محددة لكل لاعب؛ حتى يصل بالإرادة والتصميم والكفاح إلى ما يتمناه، مثلما فعل نجوم الوحدة السابقون أمثال أسامة هوساوي وناصر الشمراني وعيسى المحياني، الذين حافظوا على سلوكياتهم العامة والخاصة، ووضعوا ناديهم في أول اهتماماتهم، حتى صاروا الآن نجومًا يشار إليهم بالبنان، ومن الدعائم الأساسية للمنتخب الوطني الأول.

من جانبه، أعرب بدر حامد المدير الفني للفئات السنية، عن شكره لكعكي لاهتمامه بدعم الفريق في أكثر من مناسبة.