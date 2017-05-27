الاتفاق لا يمانع في انتقال كنو إلى الهلال

الدمام ـ خالد الشايع | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

أكدت مصادر رسمية داخل نادي الاتفاق، أن هناك مفاوضات شفهية لم تصل إلى المستوى الرسمي، بين إدارة النادي وشخصيات هلالية، لشراء ما تبقى من عقد لاعب الفريق محمد كنو، الذي ينتهي في الـ ٣١ من يناير المقبل، علمًا أنه سيدخل الفترة الحرة في الأول من أغسطس المقبل؛ ما يعني أن الاتفاق لن يستفيد منه في النصف الثاني من الموسم الرياضي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن كنو سيكون ضمن اللاعبين الذين سيدخلون فترة الإعداد، ما لم يستجد شيء خلال الشهر الجاري، موضحًا أن هناك تواصلاً شفهيًّا مع شخصيات هلالية، وليس عرضًا رسميًّا.

وقال مسؤول في النادي: "نحن نرغب في التجديد مع اللاعب، لكن القرار الأخير بيده، ولو جاء عرض جدي لشراء ما تبقى من العقد فلن نمانع، ونحن في انتظار أي عرض من أي طرف آخر.

وكشف المسؤول أن الهلال هو من أبدى رغبته في ضم اللاعب، كما أن اللاعب لم يبد أي رغبة في التجديد مع الاتفاق؛ وهو ما يجعلنا منفتحين على أي عروض جدية.

إلى ذلك تماثل كنو للشفاء، بعد أن زال التجمع الدموي في الرأس، حيث كان يعاني منه جراء الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركة المنتخب السعودي الرديف في بطولة التضامن الإسلامي، وأكدت مصادر طبية أن كنو لا يحتاج إلى أي تدخل طبي خلال الفترة الجارية، ويحتاج فقط إلى الراحة ليكون جاهزًا للعودة مع بدء تمارين فريقه الإعدادية للموسم المقبل.