بطولة الخليج.. صغار ومفتوحة الأعمار

الدمام ـ أحمد البريك | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

يدشن نادي الخليج اليوم السبت بطولته الرمضانية بشكل رسمي على ملاعب النادي في سيهات، وذلك بحضور موفق السنيد ممثل الهيئة العامة للرياضة.

وكانت البطولة قد انطلقت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بسبب ضغط مباريات البطولة.

وينظم نادي الخليج بطولته الرمضانية على قسمين، الأول يضم اللاعبين من سن 18 عاما وأقل، فيما ستكون البطولة الثانية مفتوحة الأعمار.

وأكد جعفر السليس مسؤول الاحتراف في النادي أن الهدف من البطولة هو اكتشاف المواهب الجديدة للاستفادة منها في النادي.

فيما أكد علي المشامع نائب رئيس نادي الخليج أهمية إقامة مثل هذه المنافسات الرياضية في شهر رمضان والمشاركة الشبابية المجتمعية من أجل إشغال وقت فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وتم تقسيم فرق البطولة المفتوحة للكبار على أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق السوبر واتحاد رحيمة ورحيمة والتانقو، وضمت المجموعة الثانية فرق الربيع وسباير والبدر والأكاديمية، والثالثة فرق فلاي والمرصاد والوطني والسامبا، والرابعة فرق بوما واليوفي واتحاد الدمام والعربي.

وتم تقسيم بطولة فئة الشباب إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق البدر ومدرستي ونادي الخليج وسعودي واعد، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الأهلي ونادي رأس تنورة، وتايقرز الفيحاء، والملكي.

من جانب آخر، وقع فوزي الباشا رئيس الخليج عقداً مع أحمد المدلوح مدير مجموعة المدلوح الطبية، تكون بموجبه راعيا طبيا للبطولة، ويقضي الاتفاق بوجود طاقم طبي وسيارة إسعاف طيلة أيام البطولة حرصا من الطرفين على عدم وقوع أي أحداث مؤسفة داخل الملاعب.