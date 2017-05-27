الهريش يتوج عربي جدة بطلا للأحياء

جدة ـ ماجد هود | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

توج فريق العربي من جدة بكأس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم في السعودية، بعد فوزه على نظيره الجنرال بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لبطولة بي كولا ريال مدريد كامبس على كأس رابطة الأحياء، التي جرت على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وأقيمت المباراة برعاية عبد اللطيف الهريش رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية وكيل الهيئة العامة للرياضة، وحماد مسيعيد الحربي رئيس رابطة فرق الأحياء بالمملكة وعبد الإله مؤمنة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأحمد روزي مدير مكتب هيئة الرياضة بجدة وسعيد القرني عضو مجلس إدارة الرابطة ممثل وزارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الرابطة.

كما حضر مراسم التتويج عدد من نجوم الكرة السعودية من النادي الأهلي ونادي الاتحاد، يتقدمهم محمد نور، وياسر المسيليم، ومعتز هوساوي، وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري.

وحصل فريق العربي الحاصل على المركز الأول على 150 ألف ريال، ورحلة إلى معسكر ريال مدريد، فيما حصل فريق الجنرال على 50 ألف ريال، وحصل فريق أكاديمية وجير صاحب المركز الثالث على 30 ألف ريال، وفريق شباب البوادي صاحب المركز الرابع على 20 ألف ريال.