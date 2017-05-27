اليوم.. انطلاق بطولة أبناء الخبر على كأس القصيبي

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

تنطلق مساء اليوم السبت بطولة أبناء الخبر الرمضانية السادسة على كأس سليمان القصيبي ـ رحمه الله ـ على ملاعب البلدية بإسكان الخبر تحت إشراف رابطة فرق أحياء المنطقة الشرقية.

وسيشارك في البطولة 20 فريقاً من أقوى فرق الأحياء في المنطقة، وفرق من خارج السعودية، وسيقام اليوم وللمرة الأولى حفل افتتاح بوجود راعي البطولة، وعدد من الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال والرياضيين، كما ستشهد البطولة سحوبات يومية للحضور بالإضافة إلى جوائز مخصصة لأفضل لاعب في كل مباراة.

وستكون البداية اليوم بمباراة الافتتاح التي ستجمع بين فريق فلامنجو (بطل النسخة الماضية) وفريق شركة مس العربية فيما تجمع المباراة الثانية بين فريقي أوف سايد واليرموك وفي المباراة الثالثة يلتقي فريقا شركة الحقيط وأر فايف.

من جهته، كشف صلاح فيروز رئيس اللجنة المنظمة أن البطولة تقام للمرة السادسة على التوالي، مؤكداً أنها تحفل دائماً بالمتعة والإثارة والندية.