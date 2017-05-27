تعادل مثير بين الازدهار والصواري

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

تعادل فريقا الازدهار والصواري 2ـ2 أمس في افتتاح مباريات الجولة الثانية من بطولة القادسية الـ 15 التي تحمل شعار "كلنا جنود للوطن" في مباراة مثيرة.

وقدم الازدهار مستوى مميزاً خلال الشوط الأول ترجمه بهدفين للمخضرم صالح القنبر الذي سجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 22 وأضاف الهدف الثاني عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني تحولاً كبيراً في مجريات المباراة مع دخول الخبير بسام الهلال الذي قلص الفارق بهدف من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 67 وأضاف تركي الشمري هدف التعادل للصواري عند الدقيقة 73 ليرتفع رصيد الازدهار إلى 4 نقاط والصواري إلى نقطتين.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت متابعة خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم الذي عبر عن شكره لأعضاء اللجنة المنظمة وفي مقدمتهم راشد بن صالح المري، مبدياً سعادته بالتطور الكبير الذي تواكبه البطولة.

وفاز عبد الله اليوسف مدافع فريق الازدهار بجائزة أفضل لاعب سلمها له عصام الشعيبي مدرب شباب هجر ومقدمة من شركة نسمة للطيران.