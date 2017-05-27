8 فرق تتنافس على كأس الأمير مشعل

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 27 May 2017 - 00:00 am

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرقة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك الجاري بطولة رياضية رمضانية على كأس الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، وذلك على ملعب عرقة الرياضي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وتم اختيار 8 فرق من 38 فريقاً تم تسجيلها في البداية للمشاركة في البطولة وهي عرقة، ولنفيسة، ولاروخا، والمسلم، ونجوم الأكاديمي، والستي، والأحلام، ومشار.

واعتمـــد الاتحــــاد السعودي لكرة القدم حكاماً معتمدين لإدارة مباريات البطولة، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك وفي كل يوم تلعب مباراة واحدة تنطلق عند الساعة 11:00م ومدة كل شوط 35 دقيقة، ويطبق في المباريات القانون الدولي كاملاً.

وقال سعيد القحطاني مدير البطولة: إن التنظيمات بدأت قبل أكثر من شهر، بعقد عدد من الاجتماعات مع مجموعة من المتخصصين في مجال رياضة الأحياء؛ من أجل توزيع المهام ووضع النقاط الرئيسة للانطلاق في التنظيم.

من جانبـه، أوضــح عـبـدالرحمـن بن تركـي اللويحق الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة أن البطولة تأتي دعماً للشباب وتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة.