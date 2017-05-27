البرتغال تقلب الطاولة على إيران وتخطف التأهل

الرياض - الرياضية | Saturday, 27 May 2017 - 13:13 pm

قلب منتخب البرتغال الطاولة على نظيره الإيراني عندما حول تأخره لانتصار ثمين ومتأخر (2-1) ليخطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثالثة رفقة زامبيا المتصدرة، ضمن نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة كوريا الجنوبية 2017 FIFA.





لم تكد تمضي الدقيقة الأولى حتى نجحت تمريرة برتغالية عميقة بمنح الفرصة المثالية أمام ميجيل لويز لينفرد بشكل كامل لكن الحارس شهاب عادلي خرج باللحظة المناسبة وأنقذ الموقف بحضور كبير.



جاء الرد الإيراني السريع، حيث اخترق رضا جعفري من الجهة اليسرى ودخل المنطقة ثم سدد كرة قوية ردها الحارس للركنية، عكست بدقة من علي شجاعي ارتقى لها رضا شيكاري قبل الجميع ولعبها في الزاوية القريبة، هدف إيران الأول (4).



ثم عاد علي شجاعي ليسدد ركلة مباشرة من مسافة متوسطة سيطر عليها الحارس ديوجو كوستا. منح التفوق الكثير من الثقة على أداء المنتخب الإيراني الذي عرف كيف يقود اللقاء ويمنع منافسه من صنع اللعب وتهديد مرماه ليخرج بتفوقه نهاية الشوط.





كان طبيعيا أن يعود البرتغاليون بنويا هجومية واضحة بداية الحصة الثانية بغية تدارك التأخر، وبالفعل مارسوا ضغطا مبكرا ومن أولى المحاولات عكست ركنية داخل المنطقة خرج لها الحارس عادلي ولامسها لكن دون أن يبعدها خارج المنطق، لتصل إلى ديوجو جونزالفيش الذي هيأها لنفسه وسددها ذكية من فوق الجميع ليهز الشباك، هدف البرتغال الأول (54).



تواصل التهديد البرتغالي وسدد كساداس كرة قوية مرت فوق المرمى بقليل. وفي ظل انكفاء الإيرانيين للدفاع لاحت فرصة مثالية من كرة عرضية من الجهة اليمنى تجاوزت الدفاع ووصلت إلى جوزيه جوميش الذي لعبها رأسية غير مركزة لتمر بجانب القائم.



ظلت المحاولات البرتغالية هي الأكثر بقية الأحداث، ومع دخول المنعطف الأخير زادت الخطورة وتلقى البديل كساندي سيلفا كرة داخل المنطقة أراد عكسها عرضية ارتدت من المدافع نيما طاهري وتحولت للشباك، هدف البرتغال الثاني (86).