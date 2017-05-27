تجربة الفيصلي الثانية أسهل

حوار – محمد السناني | Saturday, 27 May 2017 - 15:39 pm

أكد الإيطالي جيوفاني سيلناس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، أن تجربته الثانية مع الفيصلي هذا الموسم كانت أسهل من الأولى التي قاد بها الفريق قبل 3 مواسم، مشيراً إلى أن سهولتها تكمن في معرفته باللاعبين ومتابعته للدوري السعودي ومعرفته بمنافساته.



وبين الإيطالي جيوفاني في حواره مع "الرياضية" أن النجاح الذي حققه والمتمثل في إبعاده للفريق عن خطر الهبوط يعود إلى ثقته بإمكانياته وتعاون إدارة النادي التي بذلت جهداً كبيراً لتهيئة كل الأوضاع المناسبة للنجاح.

مدرب الفيصلي رفض الكشف عن إمكانية استمراره أو الرحيل من المجمعة، مفضلاً أن يغادر إلى بلاده وأخذ قسط من الراحة، قبل أن يتخذ قراره النهائي حول بقائه أو إكمال مشواره مع عنابي سدير.



حضرت للفيصلي في وقت صعب جداً والفريق كان مهدداً بالهبوط، ألا تعتبر ذلك مجازفة؟

لا أعتبرها مجازفة، كان لدي الثقة في نفسي وعملي وشاهدت عدداً من مباريات الفريق وتعرفت على نقاط الضعف والقوة في الفيصلي، وكنت واثقاً أنني سأقدم نتائج إيجابية مع الفريق لأنها المرة الثانية التي أدرب فيها فريق الفيصلي.

نجح الفيصلي معك أن يتقدم في سلم الترتيب ويبتعد عن الهبوط ما هي عوامل النجاح التي ساعدتك؟

الجدية في العمل، كما أننا بذلنا جهداً كبيراً ولم يكن صدفة بل جاء من خلال العمل الجماعي من جهاز فني وإداري ولاعبين وبمساندة إدارة الفيصلي، وكان لدي الثقة بعملي ومقدرتي على النجاح وهو ما تحقق، وبلا شك أننا كنا نعمل ليلاً ونهاراً من أجل التقدم في سلم الترتيب والحصول على مركز مطمئن.

ما الفرق بين تجربتك الأولى والثانية مع الفيصلي؟

الفرق أن التجربة الثانية كانت أسهل من الأولى بسبب معرفتي الجيدة بلاعبي الفريق والنادي ولدي معرفة أيضاً بالدوري السعودي، مما سهل علي العمل في هذا الموسم.

كيف تقيم تجربتك مع الفيصلي لهذا العام؟

أعتبرها تجربة إيجابية للغاية، وحققنا نتائج مميزة، حتى نسبة النقاط كانت جيدة، حيث استطعنا أن نحقق 18 نقطة من 17 مباراة، والنتائج لم تكن جيدة من قبل، ولكن العمل الذي قمنا به أدى إلى هذه النتيجة مع الإدارة التي سهلت العديد من الأمور والطاقم الفني واللاعبين الذين أدوا كل ما لديهم حتى تحقق الهدف.

هل أنت مدرب تعتمد على الجوانب النفسية أكثر من الفنية؟

بصراحة لا، هذا الكلام غير صحيح، مدرب كرة القدم لابد أن يعمل على جميع العوامل الفنية والنفسية والتقنية واللياقية، وأنا أعطي مثالاً إذا كان هناك تمرين عن الاستحواذ فلابد أن تركز على الأمور التي تنجح هذا التمرين ويستفيد منها اللاعبون بالشكل المطلوب .

كيف شاهدت الدوري السعودي وهل تعتبره أقوى من قبل؟

بالتأكيد الدوري السعودي أصبح أقوى من قبل، والكرة السعودية تقدمت وتطورت عن قبل، والدليل على ذلك المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم يقدم مستويات متميزة وقريب جداً من التأهل، بالإضافة إلى أن الأندية السعودية في البطولة الآسيوية تقدم مستوى متميزاً ومؤهلة للوصول إلى الأدوار المتقدمة بالبطولة والمنافسة على اللقب أيضاً.

وبالنسبة للدوري كان هذه السنة ممتعاً جداً، وكانت المنافسة فيه قوية بين الأندية، ولم يحسم أمر الهابط الثاني مع الوحدة والفريق الذي سيذهب للملحق إلا في الجولة الأخيرة من الدوري، وهذا دليل على قوة الدوري هذا العام.

ما هي توقعاتك للمنتخب السعودي وهل ترى أنه قريب من التأهل لكأس العالم؟

المنتخب السعودي يملك لاعبين مميزين ومدرب يمتلك عقلية محترفة، وبالتأكيد إنه قادر على التأهل، لكن يحتاج أن يعمل الجميع من أجل الوصول لكأس العالم، وأنا أتمنى أن يصل المنتخب السعودي إلى كأس العالم لحبي الشديد للشعب السعودي الذي يستحق الفرحة.

من هو أبرز لاعب أجنبي هذا العام ولماذا؟

بالتأكيد المحترف السوري عمر السومة هو أبرز لاعب، لأنه بصراحة لاعب مميز للغاية، والسبب أيضاً أنه هداف الدوري لثلاث مرات على التوالي، ولاعب لديه قيمة فنية عالية في الدوري السعودي.

هل ستبقى مع الفيصلي لموسم آخر أم ترحل؟

لم أقرر حتى الآن مصيري مع النادي، وسآخذ قسطاً من الراحة في بلادي وبعدها سأقرر مستقبلي مع الفيصلي.

هل أنت مرتاح مع الفيصلي؟

أنا مرتاح مع الفيصلي وسعيد جداً ولدي علاقات مميزة مع المسؤولين بالنادي والأجهزة الإدارية واللاعبين.

ما هي أسباب نجاحك في التجربتين اللتين قدت فيهما نادي الفيصلي؟

السبب هو سهولة العمل داخل الفيصلي، وأيضاً الإدارة تسهل عليك جميع المعوقات التي تواجهك، فهي تتعامل بشكل احترافي ورائع، وبالمناسبة أشكر فهد المدلج رئيس النادي، فهذا الرجل عملي من الطراز الأول، ولكن تضايقت من الأخبار التي ظهرت أنه سيستقيل، وأتمنى أن يستمر مع الفيصلي، وأن يعدل عن هذا القرار أيضاً لأنه مكسب للرياضة السعودية لما يتمتع به من خبرة رياضية، وأيضاً أعضاء مجلس الإدارة يقدمون عملاً رائعاً، والجهاز الإداري بقيادة الإداريين مدلج المدلج ومحمد المطيري الذين ساعدوني في سهولة التواصل مع اللاعبين، والمنظومة كاملة في الفيصلي تساعدك على تحقيق النجاح.







cv

الاسم : جيوفاني سيلناس

الجنسية : إيطالي

العمر : 49 عاماً

حقق مع وفاق سطيف الجزائري بطولة شمال إفريقيا وكأس الجزائر عام 2010.

خبراته :

درب أندية شبيبة بجاية الجزائري، وشباب بلوزداد الجزائري، ومولودية وهران الجزائري، وستايت الجنوب إفريقي، كما درب فريق الفيصلي في عام 2013 وعاد إليه في الموسم الماضي.