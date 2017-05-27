الأخضر الشاب ينهي استعداداته لمواجهة أمريكا

دايجيون | Saturday, 27 May 2017 - 20:18 pm

اختتم منتخبنا السعودي للشباب استعداداته لمواجهة أمريكا، والتي تقام يوم غدٍ الأحد في آخر مبارياته ضمن دور المجموعات في كأس العالم تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوريا الجنوبية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (الثانية عشر مساءً بتوقيت السعودية)، على ملعب دايجيون كأس العالم بمدينة دايجيون.



وبدأت الحصة التدريبية باجتماع سعد الشهري مدرب منتخبنا مع اللاعبين، حثهم من خلاله على تقديم كل ما لديهم للظفر ببطاقة التأهل للأدوار المتقدمة من المونديال، تلا ذلك تمارين الإحماء، عقبها طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية.