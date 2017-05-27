أرسنال يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ويحرم تشيلسي من الثنائية

لندن - الرياضية | Saturday, 27 May 2017 - 21:45 pm

حرم أرسنال غريمه اللندني تشيلسي من تحقيق الثنائية بعد فوزه 2-1، على بطل الدوري ليحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لثالث مرة في أربعة مواسم في معلب ويمبلي اليوم السبت.



وحسم هدف آرون رامسي بضربة رأس في الدقيقة 79 انتصار أرسنال بعد ثلاث دقائق من هدف التعادل الذي سجله دييجو كوستا لينعش آمال تشيلسي في إنهاء الموسم بطريقة رائعة.



ومنح هدف اليكسيس سانشيز المثير للجدل التقدم لأرسنال مبكرا وكان بوسع فريق المدرب أرسين فينجر إضافة المزيد من الأهداف في ظل سيطرته على الشوط الأول.



وتحسن تشيلسي بعد الاستراحة لكنه لعب بعشرة لاعبين في آخر ربع ساعة عقب حصول فيكتور موزيس على الإنذار الثاني بسبب إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.