ياسر القحطاني يدعم الهلال أمام استقلال خوزستان

الرياض - الرياضية | Saturday, 27 May 2017 - 23:55 pm

شارك ياسر القحطاني قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في تدريبات فريقه الجماعية اليوم السبت بشكل كامل مبدياً جاهزيته للمشاركة في لقاء استقلال خوستان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل، فيما شهدت تدريبات الفريق الهلالي تواجد اللاعب عبدالكريم القحطاني العائد من الإعارة لنادي الرائد بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي إذ تواجد في مقر النادي، وحضر جزء من التدريبات قبل ان يجتمع بإدارة كرة القدم لمنحه برنامج الفريق لفترة الإعداد المقبلة التي سيتواجد فيها اللاعب بناء على رغبة مدير الجهاز الفني راموت دياز.



وكان الأمير نواف بن سعد والجهازين الفني والإداري واللاعبين التقطوا صوراً تذكارية قبل المران مع كأسي دوري جميل للمحترفين وخادم الحرمين الشريفين اللتان حققها الفريق هذا الموسم.